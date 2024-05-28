綠委黑衣黑褲綁白布條　反批藍拿黑布招魂？

綠委劉建國拿著“逼良圍昌、侮昌起義”的標語發言。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天持續針對“國會”改革法案進行審查，民進黨身穿黑衣黑褲，頭綁白巾寫著“民主已死”，當每一條法條表決時，民進黨高喊“反黑箱、反擴權”。民進黨“立委”劉建國發言時，也拿著寫著“逼良圍昌、侮昌起義”的標語，還對中國國民黨“立委”說，國民黨“立委”一早拿黑布是要招魂嗎？國民黨心裡還有台灣人的靈魂嗎？



“立法院”今天持續進行“國會”改革法案審查，民進黨友好組織與偏綠小黨今天再度動員民眾包圍“立法院”。民進黨稱今天包圍活動為“0528青鳥行動”，各“立委”也在網路上發動全台動員活動，宣傳海報也搬進議場內。



討論到“立法委員”職權行使法修正草案第56條之二時，劉建國發言表示，他今天路過撿到一個標語寫著“逼良圍昌，侮昌起義”。從上周一直到現在，四次院會從幾千人到3萬人到10萬人，路見不平氣死很多台灣人。



他表示，今天國民黨“立委”拿黑布是要招魂嗎？國民黨心裡還有台灣人的靈魂嗎？我們四次院會內耗，大家對“國會”失去信心，對台灣最高立法機構失去信心，希望大家懸崖勒馬，你們定的法律擴權到這個程度，我們要比照德國、美國都可以，但是不要做半套，不要攻擊民進黨。