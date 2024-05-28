親綠支持者“立院”外抗爭　現場有近百位民眾

親綠民間團體一早號召群眾集結“立法院”外，上午10點已有近百位民眾穿雨衣就地靜坐。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）“立法院”28日繼續審查“國會”改革法案，經濟民主連合等數個民間團體也在一早號召近百位群眾穿著雨衣坐在“立法院”外，邊啃手上的包子，邊集會抗議藍白聯手力拚三讀。不過，參與集會的民眾仍陸續湧入濟南路側集會場地，估計午後甚至下班後，將有更多民眾到場。



經民連智庫召集人賴中強表示，5月17日、21日、24日到今天，是超過10萬公民集結的反“國會”濫權行動，讓企圖突襲台灣民主體制的藍白兩黨，第一次出手就踢到鐵板！連續4次的大型集結，我們必須如此堅決，否則傅崐萁集團必定“軟土深掘”，“國會”三法後，還有花東前坑法案、NCC條例、核電延役案等，台灣公民力量不允許民主倒退！



賴中強說，中國國民黨團副書記長許宇甄已建議賴清德邀藍白兩黨主席進行“國會”諮詢會談，或召開“國是會議”。我們也向藍白2黨表達呼籲與善意，請懸崖勒馬，至少停止《刑法》增訂藐視“國會”罪的二讀審查，若藍白如此宣示，公民團體願意調整行動方案。



“立法院”28日繼續審查“國會”改革法案，親綠民間團體發起“五二八我藐視‘國會’，青鳥行動”，號召11縣市民眾繼續包圍“立院”抗議、“立法院”旁的濟南基督長老教會也成為民眾抗爭的中繼點。另外，民間團體也在網路上串連15縣市“528全台青鳥行動”舉辦相關活動，因此此次申請青島東路、濟南路的路權作為集會地。



“立法院”改革相關法案在綠營發動杯葛下，每項條文都要經過冗長的表決大戰，經過“立法院”17日、21日、24日三天院會都挑燈夜戰至深夜12時，目前《“立法院”職權行使法》還剩下15則條文待二讀，二讀過後，《“立法院”職權行使法》可望成為首部完成三讀的“立院”改革法案。今日院會預計也會開到深夜12時。