藍委直播拚聲量駁抹黑　高金素梅也加入

藍委羅智強與無黨籍委員高金素梅的直播畫面。（照片：羅智強YouTube頻道） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）“立法院”今天繼續審查由中國國民黨和台灣民眾黨合推的“國會”改革法案，預計法案將闖關二、三讀完成立法。除了搶佔主席台，國民黨“立委”也新設直播組，由國民黨“立委”在議場內直播，向支持者講述議場內現場狀況，通過哪些法案條文，以及民進黨連自己推的法案條文也反對等等的荒謬狀況，要拚聲量和論述，希望力抗綠營鋪天蓋地的負面輿論戰。



藍軍負責直播的是過往就擅於打空戰羅智強，這是他在此次“國會”改革中進行的第三次直播，也和國民黨團、30位藍委等臉書或YT頻道串流，希望讓藍營的聲音傳上網路。據瞭解，羅的直播每次總流量在百萬點閱、線上最多觀看達7000人左右。



特別的是，無黨籍但加入國民黨團運作的原住民“立委”高金素梅，也加入羅智強的直播行列，和羅一同轉播議場內最新狀況，並批評綠營的杯葛行動。有網友向高金打招呼，還說她的黑眼圈比前幾天較不明顯了，讓高金笑呵呵地說“因為周日有抽空好好休息一下！”



另外藍委葉元之也有在自己的YT頻道上直播，和支持者互動。民眾黨“立委”黃國昌從21日的院會開始，也已是連三次在議場內全程直播，並向支持者詳細解釋通過的法案條文意義，以及後續朝野攻防的可能發展等等，吸引上萬人同時在線觀看，可以說是民眾黨的聲量王。