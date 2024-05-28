抗爭物資不斷湧入　濟南教會成糧草中繼站

長年協助親綠團體抗爭的濟南教會，成為物資中繼站。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）“立法院”28日繼續審查“國會”改革法案，“經濟民主連合”等數個民間團體一早號召近百位群眾，穿著雨衣坐在“立法院”外抗議。主辦單位在現場搭起“奉茶”牌子的帳篷，提供民眾免費輕便雨衣、飲料等物資。有的民眾索取輕便雨衣，有的民眾拿了飲料就在一旁的公車站喝了起來。



“三軍未發，糧草先行”，號召群眾抗爭最重要的是如何滿足吃喝拉撒等生理需求，親綠民間團體除了安排流動廁所外，不斷搬運物資到“奉茶”帳篷提供民眾所需。而“立法院”旁，長年協助親綠團體抗爭的濟南教會就成物資中繼站，只見一箱箱的物資堆疊在教會外的帳篷，人潮進進出出忙著搬運，包括水、汽水、運動飲料、能量飲都是基本物資。



“立法院”28日繼續審查“國會”改革法案，親綠民間團體發起“五二八我藐視“國會”，青鳥行動”，號召11縣市民眾繼續包圍“立院”抗議、院旁的濟南基督長老教會也成為民眾抗爭的中繼點。另外，民間團體也在網路上串連15縣市“528全台青鳥行動”舉辦相關活動，因此此次申請青島東路、濟南路的路權作為集會地。



“立法院”改革相關法案在綠營發動杯葛下，每項條文都要經過冗長的表決大戰，經過“立法院”17日、21日、24日三天院會都挑燈夜戰至深夜12時，目前《“立法院”職權行使法》還剩下15則條文待二讀。二讀過後，《“立法院”職權行使法》可望成為首部完成三讀的“立院”改革法案。今日院會預計會開到深夜12時。