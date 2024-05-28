美國也不解激動的綠群眾　趙少康4問賴

趙少康請賴清德回答４個問題。（照片：趙少康臉書） 中評社台北5月28日電／“立法院”今日繼續審查“國會”改革相關法案，而“立法院”場外的抗議活動，由於日前有賴清德發聲相挺，親綠民間團體今日再度發起“五二八我藐視“國會”，青鳥行動”，要持續抗議藍白聯手推動相關法案。中廣前董事長趙少康今日在臉書發文指出，如果群眾運動演變成衝進“國會”，賴清德對他們的肯定，必定發揮了關鍵的鼓勵作用。趙也請賴清德回答4個問題，包括賴清德選贏了，為何還鼓勵包圍“國會”的群眾？台灣的美國“國會議員”朋友們一定也很好奇，為什麼民進黨的“國會議員”要如此護航行政部門，行政部門到底給了他們多少利益？



中國國民黨與台灣民眾黨聯手推動的“國會”改革五大案，由於民進黨團杯葛，“立法院”17日、21日、24日三天院會都挑燈夜戰至深夜12時，今天還要續續審查，力拼三讀。而親綠的民團今日也再度號召民眾到“立法院”外抗議。



對於24日在“立法院”外，有數萬人集結抗議，賴清德還在臉書發文說：感謝今天站出來的每一位朋友。



趙少康指出，有不少人擔心今天有可能上演2021年前美國總統特朗普落選後，發生的0126“國會”暴動的台灣版。在那次暴動，群眾離美國前眾議院議長佩洛西（Pelosi）衹有一線之隔，差點找到她；如果找到，可能會把她打死。



趙少康強調，如果群眾運動演變成衝進“國會”，賴清德對他們的肯定，必定發揮了關鍵的鼓勵作用。



趙少康說，而台灣的美國國會議員朋友們對激動的民進黨群眾一定大惑不解，他們至少會有四個問題要問賴清德，不知道賴清德要如何回答：

