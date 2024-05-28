新黨按鈴告發綠委　涉犯竊盜罪與藐視“國會”

新黨、台灣新社等團體前往北檢按鈴告發綠委黃捷及邱議瑩。（照:新黨提供） 中評社台北5月28日電／“立法院”今天續審“國會”改革法案，新黨發言人暨人權律師陳麗玲、台灣新社召集人游智彬、副召集人徐尚賢及黨外新連線召集人莊嚴今天赴台北地檢署按鈴告發民進黨“立委”黃捷、邱議瑩涉犯刑法竊盜罪與藐視“國會”，並公佈第一波罷免綠委候選人名單。



陳麗玲指出，鑒於日前“立法院”“國會”改革法案行使表決前，查民進黨“立委”黃捷、邱議瑩等人公然偷盜在野黨“立委”的表決卡，並厚顏無恥栽贓、嫁禍在野黨“立委”，“做賊喊捉賊”意圖混淆視聽抹黑“國會”改革的正當性。二人趁人不備將表決卡取走，致表決卡遺失，無表決卡之“立法委員”亦無法行使權利，已經嚴重侵害投票表決權，為此特提出告發，以正視聽、以昭公信、以還公理與正義。



台灣新社召集人游智彬表示，除依法提起告發外，並公佈第一波擬發動罷免的“人民公敵”綠委名單，並邀請廣大的台灣鄉親海選排名，例如；黃捷（白目捷）、吳思瑤（造謠淆）、邱議瑩（偷盜瑩）。



徐尚賢說，他來自高雄，擔任過罷免黃捷的發言人，面對這兩枚“國會雙女盜”只能以“高雄之恥”來形容自己的心情，所以特別北上與中壢戰神游智彬等人合體告發黃、邱二人。雖然“藐視‘國會’罪”尚未通過三讀與公告程序，但黃捷與邱議瑩在“國會”殿堂公然搶奪、盜取其他“立法委員”表決卡的行徑，不僅是“教壞小孩”的惡劣示範，更足以構成搶奪、竊盜的罪行，將其視為“藐視‘國會’罪”的“準現行犯”也是剛好而已。



徐尚賢進一步說明，除了提起告發的法律訴訟，未來會陸續公佈罷免綠委“人民公敵”的排序名單與連署作業時程，呼籲愛護“中華民國”民主的鄉親同胞們：站出來、走出來、硬起來，共同抵抗民進黨少數暴力，霸凌多數民主的邪惡勢力。