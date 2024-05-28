綠軍轟支持“立院”擴權　盧秀燕籲彼此尊重

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月28日電（記者 方敬為）“立法院”今天續審“國會”改革法案，民進黨台中市議員周永鴻在議會質詢指出，國民黨台中市長盧秀燕先前表態支持藍白委推動“國會”擴權，還稱修法比照美國，根本是胡說八道，批評盧秀燕誤導大眾，盲目支持“國會”濫權。盧秀燕強調，已有人整理出海外國會職權行使差異及藐視國會罰則，都比在野黨提出的法案還要重，每個人見解不同，應彼此尊重。



“立法院”28日續審“國會”改革法案，上午“立委”們進入議場後，立即展開激烈攻防。“立法院”外圍也有正反支持者陸續集結，後續發展各界關注。台中市議會召開市政總質詢，民進黨市議員周永鴻針對相關議題質詢盧秀燕的態度。



周永鴻表示，盧秀燕過去在面對一些中央政策的議題時，都會以“無關市政”為由不回答，但這次卻對“國會”濫權”法案正面表達支持，但卻是以胡說八道的方式，來誤導民眾。



周永鴻指出，盧秀燕之前在議會答詢稱，藍白提出的法案比照美國，但根本差很大，首先台美憲政體制本就不一樣，怎麼可能會“國會”職權行使的方式怎會相同呢？盧秀燕還說，“立法院”會將各黨提出的版本內容上網公告，這也是不實的陳述，那些都要在法案通過之後，才會有了草案上網公告，痛批盧秀燕盲目支持“國會”濫權，還說謊欺騙民眾。



盧秀燕答詢表示，各黨派、委員在“立法院”提出的法案版本，“立法院”公報上都有，她指的是“提出的法案版本”，不是最後的修正案，各政黨、委員提案的版本一定會在公報上，所以沒有所謂程序黑箱的問題。



盧秀燕強調，目前審理中的“國會”改革法案內容，已有網友將海外國會的制度及藐視國會的罰則做了比較表格，許多罰責都更重，這可以請議員參考，她的論述皆有所本。台灣之所以可愛，就是每一個人的政治見解可以不同，彼此都能夠予以尊重，她對議員的見解也表示尊重，謝謝。