魏佳卉：台今年赴陸升學高中生或突破3千人

台灣高中學生升學管道多元。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電／賴清德就職演說中提到希望能開放陸生來台，台“教育部長”鄭英耀日前在“立法院”質詢公開表示，預計2025年5月公告陸生學位生學士班簡章。台灣升學資訊平台、大學問網站28日表示，今年5月來自中國大陸瀏覽人數，比去年同期成長21.3%，今年台灣赴大陸升學的大一新鮮人，依歷史數據推估，將比去年增加800～1000人，赴大陸升學的高中生可能突破3000人。



大陸從2018年起開放台灣學生以學測成績申請大陸大學，根據大學問網站，學測放榜期間查詢瀏覽數據，今年1月～3月與去年同期相較，台灣學生查詢大陸大學申請瀏覽數據，增加超過50%。大學問網站執行長魏佳卉觀察到，今年9月開學前，各大學若未進行相關配套輔導措施，今年赴大陸升學的大一新鮮人，推估將比去年增加800～1000人，赴大陸升學的高中生可能突破3000人。



2020年疫情以來，已經5年未公告大陸學位生學士班招生簡章，陸生學士班學生人數，已近歸零。大學問網站執行長魏佳卉指出，疫情解封，陸續有大陸學生來信詢問，台灣何時開放學位生申請。雖然，陸生研修生交流逐次恢復，但學位生申請，因為台灣多年未公告簡章，以致陸生來台就學申請無門。



反觀對岸對台招生，過去5年，招生大學從308所增加為今年424所，台灣高中應屆畢業學生報考及錄取大陸大學人數，以福州大學為例，去年錄取220名台生，今年錄取人數又創新高291人。兩岸學生升學及開放申請政策力道，出現極大反差。



大學問網站表示，今年大陸高考報考人數1342萬創歷史新高，台灣學測考生人數12萬餘人為史上第3低，未來10年將是對岸大學入學考試競爭最激烈、需求最大的時刻；台灣則將在4年後迎來史上高中畢業生人數的谷底。



大學問網站說，開放陸生學位生來台就學，除了促進兩岸青年相互瞭解，實際上，也是兩岸相互解決對方大學就學高峰壓力，以及少子化生源減少，提供台灣優質教育資源給予對岸年輕學子學習環境，真正達到賴興德兩岸一起追求和平共榮的願景。

