網問台南議長賄選案　黃國昌找謝龍介支援

黃國昌直播找來謝龍介回應時事。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天持續審查“國會”改革法案，台灣民眾黨“立委”黃國昌依舊坐在秘書長周萬來旁邊直播，黃國昌還請來站在前方的國民黨“立委”謝龍介回應時事，謝一邊回應時事，一邊要舉手表決，加上背後又是民進黨“立委”抗議的聲音，整個場景非常奇特。



黃國昌在直播中會回應網友的問題，直接回答對“國會”改革法案的問題，線上的網有一直維持在14000多人的觀看人數。



台南市正副議長選舉涉賄案，經過一年多時間審理，台南地方法院認定南檢所舉事證不足，證人證詞反覆，4月29日宣判議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告全部無罪，台南地檢署今天提起上訴。



黃國昌直接請來謝龍介回答有關於這個議題，謝龍介說，因為法官判決說錄音內容都是閒聊，他現在跟朋友講話都開玩笑說，我們先閒聊一下，但錄音內容涉及到買票、換票，用副議長換議長的票，怎麼不是期約，當然是對價關係，地檢署認為法官判決有不當，因此要上訴。



當黃國昌訪問謝龍介時，還一邊在舉手表決，黃國昌提醒謝龍介要記得舉手。當謝龍介回應結束後，繼續參與表決，黃國昌也說，他希望有一天閩南語可以跟謝龍介一樣流暢。