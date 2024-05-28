議場另類和諧　藍委謝龍介助綠委貼海報

藍委謝龍介幫綠委吳沛憶貼海報。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月28日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日繼續審查“國會”改革相關法案，議場角落出現一個和諧的漏網鏡頭，是民進黨“立委”吳沛憶要在牆上貼綠營宣傳反對修法的“青鳥行動”海報，結果中國國民黨籍“立委”謝龍介竟然出手，幫忙吳沛憶把海報貼到牆壁高處，吳也與謝龍介握手表達謝意。



“立法院”今日繼續審查“立院”改革相關法案，在民進黨杯葛下，一整個上午都是冗長的表決大戰，明明要修的法條是針對民進黨所提的“不予增訂”案，但綠委仍對自家提案表達異議，導致議事要對異議案展開投票，先投完一輪後，民進黨的異議未獲通過，接著才能對法案內容進行表決。



不過今日議場有一個漏網鏡頭，那就是議場一開門開放進場後，藍綠兩黨“立委”紛紛湧入在議場內佔地盤貼口號、標語。其中吳沛憶想在議場後方貼上民進黨宣傳反對修法的“青鳥行動”海報，結果是謝龍介出手幫忙，幫吳把海報貼上，藍綠上演互助的戲碼。



“青鳥行動”的命名，是因為此次綠營號召群眾上街反對修法，集會地點在“立法院”旁的青島東路，原本參與民眾是在社群媒體上寫“青島”，但青島兩字並非常用詞，會受到社群媒體演算法影響，導致觸及率下降，因此改用“青鳥”兩字，提升觸及率，綠營在全台號召民眾上街反對修法的運動也順勢命名為“青鳥行動”。