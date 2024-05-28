小黨拚生存　時力、社民黨場外猛批黃國昌

時代力量、台灣基進、綠黨、歐巴桑參政聯盟等小黨站上舞台猛批藍白。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）2024大選後小黨“立委”席次全軍覆沒，生存成嚴苛議題，時代力量等小黨28日也藉親綠民間團體發起的“五二八我藐視“國會”，青鳥行動”集會遊行，站上舞台一方面端出抗中牌，指藍白與中國大陸裡應外合，一方面也猛批時力首任黨主席、台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌，描繪出群眾仇恨目標，尋求同溫層青睞、鎂光燈聚焦。



“立法院”28日繼續審查“國會”改革法案，經濟民主連合等數個民間團體也在一早號召群眾穿著雨衣坐在“立法院”外抗議，到中午濟南路側已幾乎坐滿人，約有千人，另一側的青島東路則還未開放民眾集會。



2024大選，政黨票部分僅有中國國民黨、民進黨、台灣民眾黨突破不分區“立委”席次的5%門檻，分別獲34.58%、36.16%、22.07%，其餘小黨包括親民黨、台灣基進黨，及因太陽花學運而崛起的時代力量全軍覆破，確立“立法院”三黨不過半的場景，但也讓小黨如何生存成為嚴苛的議題。



社會民主黨召集人徐雍批評，藍白在惡鬥憲政體制、更是藉機在惡鬥台灣人民，各位都是勇敢站出來捍衛這片土地的台灣人民，千萬不要被那些假清高語言給騙了！幾個月的藍白行為就是在用民主反民主、製造台灣政壇混亂，現在藍白想要裡應外合，用政治紛擾破壞台灣行政權，就是在破壞“國防”外交決策，就是在為中國武力侵略製造破口。

