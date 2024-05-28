韓國瑜中午宣布休息　4、5位藍委留守

藍委羅智強在座位上吃便當。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天繼續審查“國會”改革法案，今晚預計應可讓《“立法院”職權行使法》完成三讀。朝野“立委”今天看起來也都沒有要衝的感覺，中國國民黨“立法院長”韓國瑜中午宣布休息到下午1點繼續開會。朝野“立委”都坐在位置上或是回到辦公室休息，主席台上也只剩下4至5位藍委留守。