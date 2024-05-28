【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
】
韓國瑜中午宣布休息 4、5位藍委留守
http://www.CRNTT.com
2024-05-28 14:31:50
藍委羅智強在座位上吃便當。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天繼續審查“國會”改革法案，今晚預計應可讓《“立法院”職權行使法》完成三讀。朝野“立委”今天看起來也都沒有要衝的感覺，中國國民黨“立法院長”韓國瑜中午宣布休息到下午1點繼續開會。朝野“立委”都坐在位置上或是回到辦公室休息，主席台上也只剩下4至5位藍委留守。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
表決大戰第四回合都累了 藍綠沒再對罵
(2024-05-28 12:40:10)
小黨拚生存 時力、社民黨場外猛批黃國昌
(2024-05-28 12:38:16)
網問台南議長賄選案 黃國昌找謝龍介支援
(2024-05-28 12:35:51)
議場另類和諧 藍委謝龍介助綠委貼海報
(2024-05-28 12:17:47)
美國也不解激動的綠群眾 趙少康4問賴
(2024-05-28 11:59:26)
新黨按鈴告發綠委 涉犯竊盜罪與藐視“國會”
(2024-05-28 11:44:36)
中評鏡頭：打累了！藍綠今都轉為和緩
(2024-05-28 11:40:58)
綠軍轟支持“立院”擴權 盧秀燕籲彼此尊重
(2024-05-28 11:37:50)
親綠支持者“立院”外抗爭 現場有近百位民眾
(2024-05-28 11:12:54)
抗爭物資不斷湧入 濟南教會成糧草中繼站
(2024-05-28 11:08:57)