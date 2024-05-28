綠批施政吊車尾總質詢遲到　張善政道歉改進

張善政今日罕見地遲到15分鐘才到議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月28日電（記者 盧誠輝）民進黨桃園市議會黨團今日召開記者會，痛批中國國民黨桃園市長張善政施政滿意度在六都吊車尾，而今天一早因下暴雨，張更罕見地遲到15分鐘才到議會備詢，也讓坐等張來總質詢的綠營議員相當不滿，怒轟張不尊重議會，張則為此道歉表示，遲到是因天候因素影響，對議員感到非常抱歉，施政滿意度則是不同單位做的民調結果都不盡相同，但他會當成重要參考，督促自己和市府團隊持續努力。



桃園市議會今日舉行第3屆第3次定期會第41次會議總質詢，張善政卻罕見地遲到約15分鐘才到議會備詢，讓今天排定總質詢第一順位的民進黨桃園市議員黃家齊不滿表示，他原本排定的總質詢時間是520，因考量張當天要北上參加賴清德的就職典禮，才改到今日質詢，沒想到張卻遲到15分鐘，讓他和所有市府官員都在議會坐等張到來，讓他感覺張相當不尊重議會，而據他瞭解，張會遲到竟是因為前一晚住在新店，今天一早因下暴雨導致塞車所以才遲到，也坐實了外傳張當桃園市長卻不住在桃園的傳聞。



對此，張善政會後接受媒體聯訪指出，今天早上因為天候非常不理想，交通時間很難控制，所以才比原定的行程時間晚了約30分鐘，對議會和議員非常抱歉。對於綠議員質疑張未住在桃園一事，張則強調，他偶爾有事要處理才會住在台北，他太太現在每天也都住在桃園，所以他大部分時間都住在桃園，也請桃園市民放心。



另外，民進黨桃園市議會黨團今日也召開記者會痛批張善政的施政滿意度在六都中吊車尾，要求張善政請多用心在市政。



民進黨桃園市議會黨團總召林志強指出，根據台灣媒體《遠見雜誌》公布2024年五星縣市長名單及施政滿意度資料，張善政持續退步，施政滿意度去年“六都倒數第二、全台倒數第五”，今年則是“六都吊車尾、全台倒數第三”。