韓國瑜下午1點宣佈開會　藍綠委就開槓

“立法院”28日繼續審查“立院”改革相關法案，藍綠黨團持續互槓，雙方僵持一陣子後，才重新回歸表決大戰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月28日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日繼續審查“國會”改革相關法案，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜下午1點宣布開會，現場就發生藍委陳玉珍與綠委們口角互罵。原因是陳玉珍趁著綠委發言時在後方舉牌，批民進黨透過手機訊號監控在“立院”外集會的群眾，綠委則怒指陳玉珍造謠。



陳玉珍今日中午在“立法院”議場前舉行記者會指出，民進黨政策會執行長王義川昨天在政論節目上公開表示，他們可以用手機訊號分析出在“立院”外的群眾年齡並進行比對，看看和民眾黨支持者“小草”是不是同一群人。陳玉珍痛批這是“老大哥”在監控人民。



今日下午“立院”繼續開會，陳玉珍拿起手板，內容批民進黨透過訊號監控人民，當綠委在發言台上發言時，陳玉珍不斷嘗試讓手板入鏡。此舉引起其他綠委不滿，也拿起自家手板擋住陳玉珍。



接著雙方便爆發口角，陳玉珍痛罵民進黨違法監控人民，綠委王定宇則回嗆說那些都是一般商業大數據，批陳玉珍自己不懂。綠委陳瑩也舉牌批陳玉珍是“造謠珍”。



韓國瑜在主席台上默默看著藍綠雙方互槓，雙方僵持一陣子之後，議場才重新回歸表決大戰。