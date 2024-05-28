陳玉珍控綠營監控群眾　民進黨：市調方法

藍委陳玉珍舉著“黨動用國家機器，監控人民行動”的海報。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨“立委”陳玉珍指控民進黨監控人民一事，民進黨發言人卓冠廷今日表示，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法。過去如新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查及風景區遊客來源等，均是透過手機信號資料進行大數據分析。



民進黨政策會執行長王義川昨晚在政論節目談到，可以用手機訊號的定位，去分析出在“立法院”外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重復。對此，陳玉珍今天批評，“難道老大哥還在？”她說，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退，要求檢調應主動介入調查此案。



陳玉珍下午仍在議場內舉相關海報，民進黨“立委”陳瑩則反舉“造謠珍”一路跟著陳玉珍走。



卓冠廷指出，過去重大活動也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，這已是常態。昨晚政策會執行長王義川在政論節目中所提供的資訊來自民間的調查，結果與時代力量昨晚發布的問卷結果相似。本黨並無相關設備，也非本黨進行的調查。



陳玉珍則要求，若民進黨政府真的用電信偵查，檢調必須介入調查，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。



陳玉珍昨天與王義川同場節目，她表示，一聽到王義川的說法，心中感到十分恐怖與震驚，難道老大哥還在？如果民進黨政府真的用電信來偵察誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退。