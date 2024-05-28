綠自曝手機訊號分析抗議民眾　藍驚喊太恐怖

藍委陳玉珍、李彥秀、王鴻薇召開記者會痛批民進黨利用手機訊號監控民眾。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月28日電（記者 俞敦平）針對民進黨政策會執行長王義川27日在節目上自爆，可以透過基地台訊號來掌控民眾行蹤一事，中國國民黨“立委”陳玉珍、李彥秀、王鴻薇今日召開記者會痛批並譴責民進黨利用手機訊號監控民眾的做法，認為這嚴重侵犯了人民的隱私權，這種行為讓人民感到恐懼，並要求民進黨給出合理的解釋和回應。



王義川昨日在一個政論節目中表示，政府可以利用手機訊號定位技術來分析“立法院”外群眾的年齡分布，並與過去的太陽花學運群眾進行比較。這一言論立即引起了公眾的熱烈討論和國民黨“立委”們的強烈反應。針對此議題，國民黨三位女委員也趁今日院會休息的空檔，在“立法院”議場外召開記者會公開譴責如此踐踏民眾隱私的行為。



陳玉珍表示，她在參加三立電視台的“新台灣加油”節目時，王義川提到此次參加青島登陸抗議活動的參與者年齡層分析，甚至詳細到20歲以下佔多少比例。陳玉珍質疑，王義川如何得知這些訊息，並進一步指出，王義川透露這些資訊是通過比對手機基地台訊號獲得的。她強調，這些數據涉及個人隱私，應受到保護，但民進黨卻用這些訊號來監控人民，嚴重侵犯隱私權。她呼籲“國會”改革，防止此類監控行為。



李彥秀表示，王義川揭露了民進黨監控人民的秘密。民進黨表面上宣稱追求民主，實際上卻利用“國家安全”系統獲取人民的手機訊號資訊來監控人民。她質疑王義川如何獲取這些數據，並要求民進黨和相關單位給予明確的交代。她強調，民進黨這種行為完全背離了民主精神。



王鴻薇指出，王義川的發言顯示民進黨利用“國家機器”蒐集基地台數據來監控人民的行為。她質疑民進黨是否濫用執政權力，並要求民進黨主席賴清德對此做出解釋。她強調，這種行為讓人民感到恐懼，並呼籲停止這種侵犯個人隱私的行為。