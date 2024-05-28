力挺綠營　濟南教會供4千份熱粥給抗議群眾

“立法院”28日繼續審查“國會”改革法案，親綠民間團體發起集會遊行，濟南教會煮粥提供抗議的群眾食用。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）“立法院”28日繼續審查“國會”改革法案，親綠民間團體發起的“五二八我藐視“國會”，青鳥行動”集會遊行，28日到中午有5千民眾參加，“立法院”旁的基督教長老教會濟南教會成為物資中繼站，今天並提供4000份現煮粥給參與抗議的民眾。



基督教長老教會系統在台灣長期挺綠、挺民進黨。位在“立院”旁的濟南教會28日中午排起長長人龍，圍繞教會一圈後還蔓延到人行道上，數百位民眾排隊領取熱粥。濟南教會牧師陳明輝接受訪問時表示，上週五教會就有分6000份民主粥給民眾，今天從早上8點半忙到現在，要準備4000份民主粥給民眾，發到結束為止，主要是高麗菜絲、紅蘿蔔絲，教會也不是專業廚房，就是讓大家簡單吃。



濟南教會從上午11點50分開始發放粥，但由於煮粥需要時間，一度煮來不及發，民眾就只能排隊等候，拿到粥的民眾也在濟南教會外圍或坐或站著吃，儲存體力下午繼續抗爭。



“立法院”28日繼續審查“國會”改革法案，經濟民主連合等數個民間團體也在一早號召群眾穿著雨衣坐在“立法院”外抗議，到中午濟南路側、青島東路側都已有群眾聚集，主辦單位宣佈有5千人到場，並陸續增加。



“立法院”28日繼續審查“國會”改革法案，親綠民間團體發起“五二八我藐視“國會”，青鳥行動”，號召11縣市民眾繼續包圍“立院”抗議、“立法院”旁的濟南基督長老教會也成為民眾抗爭的中繼點。另外，民間團體也在網路上串連15縣市“528全台青鳥行動”舉辦相關活動，因此此次申請青島東路、濟南路的路權作為集會地。