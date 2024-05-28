藍委陳玉珍戰鬥力超強　綠委用這一招反制

綠委想出新招希望能壓制藍委陳玉珍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）“立法院”今天繼續審查由中國國民黨和台灣民眾黨合推的“國會”改革法案，預計法案將闖關二、三讀完成立法。議場內朝野攻防在中午的中場休息後繼續，國民黨“立委”陳玉珍在議場內拿著大大標語，批評民進黨透過手機訊號監控在“立院”外集會的群眾，只要民進黨“立委”們喊完口號，陳就在一旁高喊“民主就是民進黨監控人民手機訊號！”



由於陳玉珍的聲音非常宏亮響徹整個議場，過去前三次的院會表決大戰中，陳玉珍常常一個人力抗好幾個綠委，不僅能武鬥，還能唇槍舌戰，重點是從早到晚都不停歇，讓綠委非常頭痛，之前就常出現陳玉珍講話時，吳思瑤等綠委都示意她坐下，或者是閉嘴等等的畫面。



眾綠委今天想出新招式，只要陳玉珍在一旁呼口號，就有人舉牌並一起高喊“嘴好臭，請刷牙”，一度讓陳的聲音沉默了一下。但最終陳玉珍並不放棄，仍在一旁高喊“民主就是民進黨監控人民手機訊號！”，其他藍委也加入聲援，一下子演變成雙邊互相叫囂的局面。從這些畫面也可以看出陳玉珍確實讓綠委相當頭痛。



“立法院”改革相關法案在綠營過去三次院會都發動杯葛下，每項條文都要經過冗長的表決大戰，今天一早《“立法院”職權行使法》還剩下15則條文待二讀，經過一個上午後，仍有7條文尚待二讀。二讀過後，《“立法院”職權行使法》可望成為首部完成三讀的“立院”改革法案。今日院會預計也會開到深夜12時。