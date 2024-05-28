賴士葆批賴清德鼓動抗議民眾　火上加油

藍委賴士葆接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）賴清德520就職演說提出“兩岸互不隸屬”引發台海動盪，對內更發生朝野激烈對抗。7連霸的中國國民黨“立委”賴士葆向中評社表示，賴清德忘了自己是全台灣人的“總統”，發言完全是以民進黨主席的角度，把自己做小，居然還鼓動群眾施壓“立院”，更硬要火上加油連結抗中，未來可能持續烽火連天，很遺憾。



賴士葆28日在“立院”接受中評社訪問表示，賴清德理當是“中華民國”的“總統”，卻限縮自己只是民進黨的“總統”，照理說民進黨“立委”可以去激化，但作為“總統”不該如此，應該要調和鼎鼐、化解朝野矛盾，但賴清德卻鼓動大家對抗。



賴士葆說，“行政院長”卓榮泰說希望群眾不要再集結，但當家的賴清德卻把自己做小、鼓譟群眾，很遺憾，並任由綠委去動員。其實卓榮泰與綠委是在玩兩面手法，一個白臉、一個黑臉，因卓31日還要來“立院”進行備詢處女秀，卓是先禮後兵，希望爭議別鬧大，其實是滿對的。



賴士葆嘆，可是民進黨“立院”黨團卻拚命慫恿群眾上街，只想移轉他們在“立院”表決會輸的焦點，民進黨霸道慣了，過去完全執政、屢戰屢勝，無法接受輸的感覺，但如今新民意已產生，民進黨“立委”就是少數，必須要認清。



對於“國會”改革五法，又被曲解為抗中保台，賴士葆直言，完全是民進黨在“立院”內提出這些立論，硬是又要與抗中連結在一起，讓群眾來反對“國會”改革五法，其實這五法與大陸有什麼連結關係嗎？莫名其妙，綠委講得活靈活現，賴清德見狀更是火上加油，鼓動眾人，加上520的新“兩國論”，實在是對台灣未來非常不好。