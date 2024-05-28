邱議瑩拿扇子打羅智強巴掌　徐巧芯衝上去

藍委羅智強直播錄下綠委邱議瑩打他的瞬間。（照片：羅智強YouTube頻道） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）“立法院”今天繼續審查由中國國民黨和民眾黨合推的“國會”改革法案，預計法案將闖關二、三讀完成立法。中午休息後下午繼續再戰，藍綠針對民進黨提散會動議爆發激烈肢體衝突，中國國民黨“立委”羅智強在一旁拿著直播手機，反諷民進黨不是要審查最重視的再生醫療法案，怎麼會提散會動議，是薪水小偷等語。



此話引來綠委沈柏洋的不滿，先上前找羅智強理論，被旁人拉開後，羅智強在拿出法案對著綠委說，再生醫療法案就列在這裡，怎麼不審了要提散會動議呢？作風一向嗆辣的民進黨女“立委”邱議瑩隨即衝上前，嗆羅“你是沒有被打過嗎？”隨即拿手中扇子往羅的臉上狠狠打下去，讓一旁的藍委驚呼“你在幹嘛？”



國民黨女“立委”徐巧芯隨即衝上前拉住邱議瑩要理論，讓現場呈現一片混亂，其他藍綠“立委”隨即上前勸架，將徐和邱拉開，但邱議瑩又轉身去找羅智強吵架，羅則回說“我打不還手啦！這叫水準這叫風度啦！”



由於主席台上的“立法院長”韓國瑜仍在宣告進行表決，旁人趕緊勸架說要舉手表決，把會開完最重要，才讓現場衝突緩和下來。



邱議瑩在“立院”以強悍著名，馬政府時代她曾與綠委前往“法務部”抗議，用腳踹破“法務部長”辦公室大門，被依毀損罪嫌提告。