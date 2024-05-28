台中2佳釀　舊金山世界烈酒競賽獲雙金榮耀

台中市大安區安貝斯釀酒故事館參加舊金山世界烈酒競賽，獲得雙金榮耀。（台中市政府提供） 中評社台中5月28日電／台中市釀酒在全球4大競賽之一的舊金山世界烈酒競賽獲得雙金榮耀。台中市經發局28日表示，大安區安貝斯釀酒故事館的2款佳釀打開國際能見度，在地酒莊成為台中之光。



台中市經發局長張峯源指出，舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）有如“烈酒界的奧斯卡”，每年吸引多國際名酒廠參與，全球業界與品酒家都高度關注得獎名單。台灣金車噶瑪蘭、台酒玉山高粱、金門酒廠都是常勝軍。今年參賽件數超過5500件，競爭激烈。安貝斯首度參賽即獲“雙金”、“金獎”殊榮實屬不易。



安貝斯釀酒故事館執行長洪麗霜，也是台中市酒類商業同業公會理事長。



經發局指出，洪麗霜長期致力於農產轉型，特別結合產業、文化及觀光設立故事館，成功提升台中大安區能見度，是產業轉型的標竿典範。更帶領酒類同業參與國際大獎選拔及海內外展覽，為開拓國際市場不遺餘力。



洪麗霜表示，釀酒故事館命名為安貝斯，主要期許在地特色與國際兼具，參賽除了追求品質肯定，更要推動農業轉型邁向國際。舊金山世界烈酒競賽以其邀請世界級裁判盲飲評鑑，過程嚴格且公平而聞名，成為全球4大烈酒競賽之一。



洪麗霜說明，這次2款獲獎產品以傳統固態發酵與固態蒸餾技術釀造，香氣層次豐富細膩，自然溫潤甜感在舌尖化開，是脫穎而出的關鍵。酒標設計則以人文為主軸，如雙金獎的“大安虎尾寮厝”即以在地平埔族─道卡斯族“虎尾寮厝”住宅特色為構想，安貝斯特別製作“虎尾寮厝”限量酒，彰顯延續至今的平埔族文化。



經發局補充，台中產業故事館現有場館約32家，橫跨糕餅、釀酒、樂器、運動、古蹟、食品加工及休閒育樂多面向。業者均對推動結合產業、文化、教育及觀光等不遺餘力，歡迎民眾遊台中體驗在地。



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