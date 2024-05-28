卓榮泰施政報告　兩岸強調“四個堅持”

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電／“行政院長”卓榮泰31日將赴“立法院”進行施政總質詢，其施政報告28日送達“立法院”，報告內容聚焦8項施政面向，其中兩岸部分只提到要秉持“四個堅持”、積極落實“和平四大支柱行動方案”。報告也強調，政府充分理解，全民期待政府施政能更積極地體恤民瘼、傾聽民意，將與新“國會”合作，務實解決最切身的民生問題，期待兩院能夠共同合作，一同解決當前最重要的社會議題。



卓榮泰施政方針報告聚焦8面向，分別是“內政、族群及海洋”、“外交、‘國防’及兩岸關係”、“經濟及農業”、“財政及金融”、“教育、文化及科技”、“交通及數位發展”、“司法及法制”、“勞動、衛生福利及環境”。



針對兩岸部分，內文提及會秉持“四個堅持”，不卑不亢，維持現狀，確保台海和平穩定；積極落實“和平四大支柱行動方案”，守護“國家主權”，維護台灣整體利益，推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。



外界關注的能源政策上，內文則提及，將推動第二次能源轉型及深度節能，加速發展多元綠能及綠電多元媒合措施，布建儲能系統；強化電網韌性與分散性，布局前瞻及零碳能源技術，在確保穩定供電下，邁向淨零能源目標。



報告指出，自2016年蔡英文上任以來，台灣整體競爭力大幅提升，並奠定半導體、資訊及通信科技（ICT）等先進技術的領先地位，不僅重新找回經濟成長動能，使經濟穩定成長、出口優創佳績，各項卓越施政，更帶領台灣成功度過COVID-19疫情，吸引全球大力投資台灣，增加許多優質工作機會，提升民眾整體所得，諸多擴大社會照顧政策。



報告指出，新政府面對地緣政治變化、供應鏈重組、數位及淨零轉型等國際挑戰下，必須掌握世界轉折，走對發展方向，積極化挑戰為契機，相關施政銜接刻不容緩。



報告表示，未來行政團隊將戮力實踐賴清德所揭示要推動“國家希望工程”，邁向“創新繁榮的台灣、公義永續的台灣、民主和平的台灣”之“國政願景”，更將採“為老問題找新方法、為新問題找好方法”等行動開創新政，即時回應人民期待、廣納建言。



報告強調，新政府未來施政重點將致力於擴大社會投資，減輕家庭負擔；發展創新經濟，實現智慧“國家願景”；推動綠色成長與2050淨零轉型；擴大醫療投資，打造健康台灣；落實均衡台灣，點燃在地希望；厚實軟實力，打造“國家品牌”；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性台灣，維護安全與和平。



報告指出，將以“民主、創新、公義”突破未來可能面臨的種種挑戰，共同攜手壯大台灣，透過兩院共同合作，優先針對民眾迫切需要且較無爭議部分，齊心協力推出福“國”利民的政策，一定能讓台灣再創新猷，朝向更安全、更公平、更文明的美好家園邁進。