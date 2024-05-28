壽山行動動物園前進校園　學生與爬蟲做朋友

小朋友聚精會神聆聽樣爸解說龜殼構造。（高市觀光局提供） 中評社高雄5月28日電／為了推廣動物保育觀念，高雄壽山動物園5月前往北高雄阿蓮、路竹、彌陀等地區6所國小辦理“行動動物園”，推廣動物保育觀念。除了首次曝光與插畫名家“玉子”合作的非洲象阿里繪本，也邀請“樣爸森友會”帶來多種爬蟲動物，例如陸龜、球蟒、守宮等，讓學生因為瞭解動物習性而不再害怕，進而觸摸這些性情溫馴的爬蟲動物。“觀光局長”高閔琳表示，希望透過寓教於樂方式，讓小朋友從小培養尊重生命的觀念。



“行動動物園”首場活動在阿蓮區復安國小、路竹區三埤國小舉行。由動物園資深志工，同時也是高雄市立圖書館故事媽媽的“舒桑咕咕”，講述動物園與生物繪本插畫名家“玉子”合作的非洲象阿里的故事。非洲象阿里從小在動物園細心照料下成長，現超過50歲，園方透過生動故事，拉近孩子們與阿里的距離，更深入瞭解阿里的生命歷程。



此外，近年民眾飼養特殊寵物比例上升，卻常因不瞭解動物生長歷程，等動物長大後才驚覺無法照顧，導致動物被棄養或送至收容所。為此，壽山動物園特別邀請“樣爸森友會”帶來陸龜、球蟒、守宮等爬蟲類動物，讓學童近距離觀察和互動。“樣爸森友會”的講師樣爸解說這些爬蟲類動物的生物構造及習性，提醒學童在飼養任何動物前都應審慎評估，並做好照顧準備。



高閔琳表示，希望藉由加強民眾對動物的認識，減少衝動飼養的案例，尊重每一個生命。本次活動特地派高雄熊出動，以市府大使的角色與學童們同樂，為活動增添更多歡樂氛圍。



復安國小陳同學說，曾經隨學校到壽山動物園參訪，在聽過阿里故事後，讓他覺得與阿里的距離更近了。三埤國小的王妹妹原先對球蟒感到害怕。在樣爸詳細解說下，瞭解到球蟒其實性情溫馴，才鼓起勇氣輕撫手上的球蟒和蜥蜴。



動物園補充，“行動動物園”於28日、29日繼續前往彌陀區、燕巢區及田寮區4所國小，預計在園區正式發售這些繪本前，讓更多人認識動物的生命故事。