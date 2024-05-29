黃健豪語中評：賴清德言論造成兩岸極大危機

藍委黃健豪接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）賴清德520就職演說提出兩岸“互不隸屬”引發台海動盪。出身台中的中國國民黨新生代“立委”黃健豪向中評社表示，賴清德顯然是繼續走實踐“台獨”理想路線，加上美國的推波助瀾下，賴的言論造成兩岸極大的危機，相關的開放陸生、陸客來台都淪為嘴砲，而他個人認為，國民黨也不用再當潤滑劑，賴要踩紅線，就自行承擔後果。



國民黨台中市長盧秀燕的子弟兵、現年35歲的黃健豪28日在“立院”接受中評社訪問表示，2024大選前，大家都擔心賴清德是務實的“台獨”工作者，原本也有部分的人期待賴上任可能會收斂，遵從蔡英文的路線，但賴顯然選擇走自己的路線，要實踐“台獨”主義，對中美、兩岸都是很大的挑戰。



黃健豪說，美國目前也面臨到總統大選，不管是民主黨的拜登還是共和黨的特朗普都將抗中當成選票催化劑。而台灣在美國推波助瀾下，賴清德的新“兩國論”，也造成兩岸極大的危機，賴應好好思考，繼續走這條路線能為台灣獲得什麼？更為台灣帶來什麼危機？



國民黨能有何作為？黃健豪直言，國民黨當然仍會持續為選民謀福，雖說國民黨是最大的在野黨，但他個人認為在兩岸方面，國民黨不用再幫民進黨賴清德當潤滑劑了，賴選擇要繼續走險棋，造成的政治、軍事風險，都由民進黨與賴清德承擔，國民黨若想當潤滑劑，反而會被民進黨說是親中、懦弱。既然民進黨已連續執政3次了，自己去承擔後果。



黃健豪也提到，台海被認為是世界四大軍火庫之一，各界本來期待兩岸關係能有和緩與冷靜，但賴清德的新“兩國論”，讓整個情勢變麻煩，而“賴政府”嘴巴上說歡迎陸生、陸客，但實際兩岸關係卻並沒有變好，都是淪為打嘴砲、假的空頭支票，沒實質作為，兩岸情勢會持續烽火連天。

