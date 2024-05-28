徐巧芯批邱議瑩暴力狂　要向羅智強道歉

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月28日電（記者 俞敦平）“立法院”28日下午持續進行審查“國會”改革法案議程時，民進黨“立委”邱議瑩突然打了中國國民黨“立委”羅智強一巴掌。國民黨“立委”徐巧芯與游顥稍後在院會外接受媒體採訪時，譴責邱議瑩的暴力行為，要求她公開道歉。



徐巧芯嗆邱議瑩，不要以為國民黨是好欺負的。更不要以為女生打男生，男生就無法反擊。徐批邱是有暴力狂嗎？她要求邱向羅智強道歉。



“立法院”院會28日繼續審議“國會”改革法案。在下午3時許，當《“立法院”職權行使法》部分條文幾乎已全數通過二讀的情況下，民進黨團要求散會未果，國民黨團則發起延會動議。在表決過程中，邱議瑩與羅智強發生口角，邱議瑩突然上前，用手中的扇子往羅智強臉部用力揮過去。這一行為引發了徐巧芯的不滿，立刻衝向邱議瑩想替羅智強討公道，不過中途就被眾多“立委”們架開。



稍後，徐巧芯與游顥於院會外面還原事件的發生經過。徐巧芯嗆聲邱議瑩，不要以為國民黨是好欺負的。更不要以為女生打男生，男生就無法反擊。她強調，國民黨是團結一致的，不會輕易被欺負。她強調，院會是全程轉播誰先動手、誰多次實施暴力，大家看得很清楚。