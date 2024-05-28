“國會”改革法案進入三讀　綠朝韓國瑜丟氣球

綠委們見擋不住國會改革法案三讀，將印有“惡法、擴權”等巨大沙灘球，往主席台方向丟表達抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）“立法院”今日繼續審查中國國民黨和民眾黨合推的“國會”改革相關法案，經過一整天冗長表決大戰，《“立法院”職權行使法》修正草案共67條條文完成二讀，經短暫協商後，“立法院長”韓國瑜宣布繼續開會，並針對是否進行該法案三讀程序進行表決，最終再次經過舉手表決後，藍白以人數優勢勝過綠，決議繼續進行三讀法案。



民進黨“立委”們見擋不住法案三讀，隨即將準備好、印有“惡法、擴權”等等的大顆沙灘球，往主席台方向丟表達抗議，都被在韓國瑜身邊的藍委們一一擋下並沒收，綠委只能持續在台下高喊“反惡法、反擴權”的口號。藍委們則拿出象徵太陽的手持氣球，高喊“讓陽光照進國會”等口號反制，在主席台的韓國瑜見雙邊吵鬧成一團，臉上並無任何表情。



“立法院”改革五法”修正案涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》等五部法規。實際內容包括“總統”“國情報告”常態化、制定藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。