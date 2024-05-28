遭邱議瑩嗆聲呼巴掌　羅智強：法律處理

藍委羅智強直播錄下綠委邱議瑩打他的瞬間。（照片：羅智強YouTube頻道） 中評社台北5月28日電／“立法院”再上演暴力事件，民進黨“立委”邱議瑩下午在議場二讀法案過程，突對中國國民黨“立委”羅智強前以台語嗆聲“你是沒有被人打過嗎”？隨即以扇子給羅一巴掌。對此，羅智強辦公室予以最嚴厲之譴責，並將研擬後續法律處理。



對動手打人一事，邱議瑩解釋，她氣不過羅智強直播時，一再用戲謔言語，不實言論指責民進黨阻擋《再生醫療雙法》。本來5月17就可以通過《再生醫療法》，卻遭到國民黨不斷阻擋。而且羅智強早上嘲諷處理就算了，下午再次用嘲笑輕蔑侮辱，她實在沒辦法忍耐。她努力了10年的《再生醫療雙法》被國民黨被拿來當旗子、當遮羞布，她實在忍不下去。



羅智強辦公室的聲明表示，議事攻防應當以理服人，邱議瑩在“國會”殿堂公然採取暴力行為，語出威脅“你是沒有被人打過？”不只玷汙選民託負，更對台灣民主造成傷害，羅智強對民進黨之暴力行徑，表示遺憾。



羅智強說，針對邱議瑩今日對他實施暴力，用扇子搧耳光之行為，羅智強辦公室予以最嚴厲之譴責，並將研擬後續法律處理，以“正國會”議事風氣、遏止民進黨此次審理“國會”改革法案中打警察、打記者、撞議事人員、攻擊在野黨委員的種種暴行。



羅智強在稍後直播回應網友提問時，則補充指出，將對邱議瑩提告，不能讓邱認為打人都沒有問題。告邱不是為自己，而是要對在議場做出最壞示範的人一些約束。羅說，2009年邱議瑩打前藍委李慶華挨告，最後法院判賠30萬元（新台幣）定讞。當時邱與李還有口角，這次自己是突然被打，自己一樣會要求賠30萬元。

