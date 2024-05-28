綠側翼頻動員包圍“立院”　警超時工作累翻了

親綠民團與側翼號召群眾上街包圍立院，警方為維護秩序在場外動員500名警力。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）“立法院”28日續審“國會”改革法案，藍綠白進行表決大戰，終於來到三讀程序。但自17、21、24與今日共4天，親綠民團與側翼動員群眾包圍“立院”，已造成警方疲憊不堪。警方出動大批警力，並銷假、超時上班，有員警私下哀嘆，根本不敢奢望能回家見到家人，有空檔時間只能趕快休息。



親綠民團與側翼號召群眾上街包圍“立院”，並在全台許多縣市開枝散葉，號稱“青鳥行動”，群眾中更不乏許多大學生、高中生。24日號稱有10萬人上街頭，但警方統計是1.4萬；今日截至下午4點，主辦方經濟民主連合號稱已達8000人，實際人數仍待進一步釐清。



警方對於4度青鳥行動不敢大意，“立法院”場內由“內政部”保六總隊負責，場外則是台北市警局中正第一分局。警方表示，場外動員的維安警力是500人，“立院”內則是200多名警力，不乏有許多是從其他分局或分隊調派過來的警力。



而從17日起，警方為防止“立院”重現10年前太陽花學運時闖進“立院”的衝突，警方不敢鬆懈，大多被迫銷假上班，原本安排好要回中南部老家與家人團聚的員警，也不得不忍痛、前來上班。且一天的上班時數都超時爆表，不少從早上7、8點就上崗，要直接待到隔日凌晨1、2點，過程中自行找時間略作歇息。



許多員警在休息室或架設的帳篷休息區，都累癱在座位上。有員警私下透露，這次真的很累，因為連續3周有4次大型動員，大家都累翻，根本也不敢奢望能休假回家看家人，只能跟同事們找到時間，就趕快好好休息，只能在手機上和親朋好友聯繫互動，上崗時要全神繃緊神經，防範意外與衝突發生。