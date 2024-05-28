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綠委向韓國瑜丟垃圾袋 藍委急阻擋
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2024-05-28 19:21:00
綠委將裝著垃圾的藍色垃圾袋丟向韓國瑜。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）《“立法院”職權行使法》下午在“立法院”通過三讀，但在三讀完成前，中國國民黨提出文字修正動議，民進黨不滿沒有看到文字修正內容，高喊“三讀無效”，最後國民黨也撤銷該文字修正動議。民進黨為了三讀又準備新道具，拿出藍色垃圾袋，外面寫著“垃圾”。最後還拋向“立法院長”韓國瑜，國民黨“立委”拿起標語板子幫忙阻擋。
雖然民進黨“立委”丟了一堆垃圾袋，但韓國瑜並沒有感到驚呀，一臉淡定看待。
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