自爆用基地台查“青鳥”　王義川甩鍋民間調查

針對外界質疑民進黨藉手機訊號監控，王義川指為市場分析常用方法。（照:截自王義川Threads） 中評社台北5月28日電／民進黨政策會執行長王義川於27日在政論節目自爆，用手機訊號定位分析“立法院”外群眾年齡，並與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行進行相關比對，言論引發藍白兩黨質疑民進黨用手機監控人民。對此，王義川回應，他對“立法院”周邊活動人流資訊來自民間的調查，且透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法，新北市政府也是透過此方法，對新北耶誕城做人流大數據調查，民進黨沒有相關設備，所以沒有相關資料。



中國國民黨“立委”陳玉珍今指出，昨日在節目上聽到王義川一一分析參與青鳥行動的民眾年齡層，甚至稱與凱道選前之夜是不同批人，但大家好奇他怎麼知道，王義川竟當場說是用“基地台訊號比對”。



針對外界質疑民進黨藉手機訊號監控人民。王義川稍早在個人 Threads 發文說明，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。過去包括新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源等，都是透過手機信令資料進行大數據分析。



王義川解釋，這幾周的各項活動當然也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，這已是常態。他表示，他對“立法院”周邊活動人流資訊的分析來自民間的調查，並非民進黨自行調查的資料。他進一步指出：“這次調查的結果也與時代力量進行的問卷結果類似，本黨因無相關設備，非本黨調查資料。”



對於藍委陳玉珍的質疑，王義川回應道：“陳玉珍咬定這是‘國家’機器還扯到‘國安’單位，真是太會幻想了。如果她不懂，可以問一下新北市交通局新北耶誕城怎麼做的人流大數據調查。”