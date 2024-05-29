程建人：美同意賴清德提“兩國論”思維轉變

台灣前“外交部長”程建人。（中評社 資料照） 中評社台中5月29日電（記者 方敬為）針對賴清德520就職提出“兩岸互不隸屬”，台灣前“外交部長”程建人接受中評社訪問表示，假設美國有同意賴演說的內容，代表美國的思維已轉變，與1999年李登輝說出“特殊國與國關係”時的反應截然不同，美國在面對兩強相爭的結構之下，不排除是某種戰略鋪成，唯一不變的是，依舊以美國利益為優先。



程建人曾任國民黨執政時代的“新聞局長”、“外交部部長”、“行政院政務委員”、駐美國代表、駐歐盟代表兼比利時代表。



賴清德520就職談話宣示“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”，被解讀是“新兩國論”，引起中國大陸反彈，解放軍東部戰區後續並展開為期2日的“聯合利劍”環台軍演，導致台海情勢緊張。由於普遍認為，台灣領導人就職談話內容會先經美國同意，是否代表美方默許賴清德改變一中政策，引發討論。



程建人表示，美國是否有先掌握賴清德談話的內容，因為沒有證據，都只能推敲，他只能依循慣例，照這個情形看來，美方應該是知道賴清德要講什麼，當然也包括“兩岸互不隸屬”的論調。



程建人提到，觀察美方事後的反應，感覺上並不驚訝，而假設美國有同意賴演說的內容，代表美國的思維已轉變，這也不必感到意外，因為國際關係不可能恆久不變，尤其是強權之間的互動，主要是基於兩件事，第一個是本身的國家利益，第二個國家的實力，並要設法用實力來維護利益，因此美國的改變不排除是維護利益的舉措，是某種戰略的鋪成。



程建人指出，1999年李登輝講出兩岸是“特殊的國與國關係”，即“兩國論”，當年美國的反應與現在截然不同，除了第一時間就重申“一個中國政策”立場不變，同時對台方施壓；現在美國對賴清德談“兩國論”，顯然想法與感受已有所變化，當然在檯面上的表述與立場看似不變，例如一中政策、不支持台獨等，但實際上卻已在轉變。



程建人說，這對中國大陸而言無疑是挑戰底線之舉，所以透過大規模環台軍演表達態度及反制，不光是對台也是對美。