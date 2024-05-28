韓國瑜敲槌　“國會”改革法案通過三讀

韓國瑜順利宣告表決後，藍白以人數優勢勝出，三讀通過《“立法院”職權行使法》。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）“立法院”今日繼續審查中國國民黨和民眾黨合推的“國會”改革相關法案，下午4時57分，“立法院長”韓國瑜正式敲槌，通過《“立法院”職權行使法》修法草案三讀。



在韓國瑜宣布三讀前，民進黨“立委”運來30幾包紙類垃圾，往主席台方向丟，高喊三讀無效、違法三讀等口號，但都讓圍在韓身邊的國民黨力委用標語擋下，最終讓韓順利宣告表決後，藍白以人數優勢勝出，三讀通過該法案。



“立法院”改革五法”修正案涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》等五部法規。實際內容包括“總統”“國情報告”常態化、制定藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。



三讀通過的“國會”改革法案相關條文包括五大部分：



“總統”“國情報告”常態化：“總統”於就職兩周內送交“國情報告”書予“立法院”，就職一個月內赴“立院”“國情報告”，並應依序即時回答。



藐視“國會”罰則部分：官員質詢之答覆不得超過質詢範圍，亦不得為反質詢，被質詢人不得拒絕答覆、拒絕提供資料等或有其他藐視“國會”行為，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。