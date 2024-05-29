陳明德語中評：兩岸不穩定 台K形經濟嚴重

國鈞實業公司董事長陳明德。（中評社 資料照） 中評社台中5月29日電（記者 方敬為）賴清德520就職談話造成兩岸關係緊張，國鈞實業公司董事長陳明德接受中評社訪問表示，兩岸關係持續負面對台灣的經貿發展必然不利，雖然短期內感受不明顯，但其實台灣現在的產業與經濟結構已呈現K型化趨勢，台股雖然仍在高點，但大多是由科技類股支撐，其他傳產、觀光、航空類股則受到台海風險起伏不定，外資也只鎖定科技業、軍工業投資。



陳明德並指出，中日韓峰會27日在韓國召開，預期包括“區域全面經濟夥伴協定”（RCEP）、中日韓FTA等經貿架構都會進一步推進，台灣完全未在任何自貿區當中，若不能經營好兩岸關係，未來的外貿處境恐怕相對艱困，值得“賴政府”審慎思考。



陳明德認為，若台海情勢持續緊張，台灣的K型經濟將更嚴重，社會貧富差距也有擴大的問題，經濟表現與社會景氣將產生落差，此外，兩岸對立也導致兩岸經貿限縮，台灣的中小企業、農業首當其衝，對台灣的經濟發展沒有好處，期待“賴政府”後續能在兩岸政策方面有所調整，以利經濟均衡發展。



陳明德，長泓能源公司創辦人、國鈞實業公司董事長，為台灣產業界大老級人物，身兼近30個公部門顧問職務，在馬政府時期擔任貿易調查委員會顧問兼中區團長，協助推動ECFA，並曾參與中科園區開發，擔任招商委員會執行長，讓中科順利完成招商任務，後續也完成台中市精密機械科技園區、嘉義大埔美創新智慧園區招商工作，產業界資歷豐富。



針對“賴政府”上台後，台灣的經濟表現走向，陳明德表示，賴清德520就職談話導致兩岸關係持續負面，馬上對經濟發展投下負面因素，他個人是悲觀，但不至於悲觀到底，只要“賴政府”願意修正，願意去正視兩岸經貿關係的影響力，台灣的經濟仍有正面契機。

