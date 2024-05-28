綠委不滿法案三讀丟垃圾袋　韓國瑜厲聲制止

綠委朝韓國瑜丟垃圾袋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）“立法院”28日續審“國會”改革法案，藍綠白進行表決大戰，終於來到三讀程序。民進黨“立委”準備大批垃圾袋，朝中國國民黨、台灣民眾黨“立委”扔去，更屢屢向國民黨“立法院長”韓國瑜丟擲。韓罕見略為動怒，加重語氣說“報告院會！請尊重、肅靜！”但綠委不管，繼續抗議、丟擲。



綠委頻頻大喊“三讀無效、退回重審”，丟完大型沙灘球後，綠委的助理們更準備大批藍色垃圾袋，裡面裝滿廢紙，綠委們將垃圾袋逐一往藍白委及韓國瑜方向丟去。只見藍委陳玉珍、林思銘等人像接球一樣，將垃圾袋接住，藍委鄭天財更默默幫議事人員收拾垃圾袋。



而綠委往高拋擲垃圾袋，朝韓國瑜丟去，一旁的藍委張嘉郡、楊瓊瓔協助用牌子擋住垃圾袋。韓國瑜一臉無奈、肅穆，並罕見動怒，加重語氣說“報告院會！請議事人員協助清點表決。”、“請各委員尊重、肅靜！”但綠委們仍置之不理，依然我行我素。



韓國瑜隨後宣布，“立法院”職權行使法三讀通過時，藍委則拿著太陽形狀的氣球持續喊“讓陽光照進‘國會’”！”拍手叫好。綠委吳思瑤、柯建銘等人痛批韓國瑜，稱韓國瑜毀“憲”亂政、三讀黑箱，吳思瑤也抱怨今天自己生日竟然獲得韓這樣的禮物。綠委們繼續輪流登記發言批評。



“立法院”改革五法”修正案涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》等五部法規。實際內容包括“總統”“國情報告”常態化、制定藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。