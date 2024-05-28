改革法案三讀　柯建銘氣壞了痛罵韓國瑜

“立法院”職權行使法部分條文修正草案進行三讀。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）《“立法院”職權行使法》今天下午通過三讀，民進黨“立委”輪番登記發言，痛批中國國民黨“立法院長”韓國瑜、台灣民眾黨“立委”黃國昌及國民黨黨團總召傅崐萁。民進黨黨團總召柯建銘說，韓國瑜是歷史罪人，還說韓聽命於中國，“中華民國”已經被戒嚴了。



柯建銘發言說，請大家注意今天是5月28日，是“中華民國”建立以來“國恥”的日子，這4天院會最常聽到反黑箱、反擴權，國民黨毀憲亂政、無限擴權，把“國會”沒收、民主沒收。



柯建銘說，唯一可能擴權行為衹有韓國瑜院長一個人，“我要指控韓國瑜是違法院長”，違反“立法院”組織法，毫不行政中立，違反程序正義，所有違法行為在“立法院”開始，“你絕對是歷史罪人”。



柯建銘對韓國瑜說，“我在這裡從第一天就說，請你休息協商，但你完全不顧程序正義，你聽命誰？當然聽命中國，不是傅崐萁，也不是黃國昌”。我們宣告“中華民國”已經被戒嚴，被中國長臂管轄了，民意反撲都在“立法院”外面。



韓國瑜聽柯建銘發言臉上並沒有特別的表情，也說謝謝柯建銘發言。柯發言結束後，也對會議主席韓國瑜鞠躬。



當《“立法院”職權行使法》三讀時，民進黨“立委”高喊“三讀無效”。