陸生會來？李銘義：台官方釋善意才有機會

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）針對台“教育部”喊最快明年7月陸生就能入學，屏東大學教育行政研究所副教授李銘義接受中評社訪問指出，陸生議題不是衹有招生，還要看陸生來台意願，兩岸氣氛好不好，大陸的學校是否推薦升學、陸生家長也會擔心很多問題層面。台灣這邊也有待恢復兩岸海空航線增加人流物流便利性，解除6月起禁止組團赴陸的禁團令等，這樣才有可能真的招得到生。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府“研考會主委”。



賴清德520就職演說中對大陸喊話“學位生來台就學，一起追求和平共榮”，“教育部長”鄭英耀27日在“立法院”表示“明年將會公布陸生碩博士班及學士班招生簡章，最快7月份就能入學。”



關於重啟陸生來台，是否有這麼樂觀呢？



“確實有困難！”李銘義認為，這部分還是要回到賴清德520就職演說內容，因為賴的政治態勢表達很清楚，但也提到兩岸交流希望先回復觀光與陸生，“教育部”也因此展開實質作業去執行。開放陸生來台，主政機關“教育部”會先開放招生簡章、招生計劃、與招生說明，並希望各校提供名額，這些都是行政作業程序。



但陸生議題不只是僅有台灣學校的招生，還要看陸生來台的“意願”，李銘義說，根據以往，還牽涉台灣政治情勢的判斷，且中國大陸的學校老師有沒有進一步鼓勵學生來台灣繼續升學，甚至還要過陸生家長這一關，陸生家長也會擔心兩岸情況是不是沒那麼穩定，因為兩岸氣氛目前也沒那麼好，也要擔心台灣這邊會不會善待陸生等等。