綠動員群眾壓藍白　李銘義：難道要巷戰內亂

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月28日電（記者 蔣繼平）“立法院”審查“國會”改革相關法案，引爆藍白與民進黨的激烈衝突，挺綠群眾到“立院” 場外聲援及全台串聯。“賴政府”為何被質疑當家鬧事？屏東大學教育行政研究所副教授李銘義接受中評社訪問分析，賴清德曾拒進台南市議會230天，只要被賴認定是核心價值，賴就會去做，這代表不管綠委文鬥、群眾武嚇，民進黨都可以辦到，展現動員能力並鞏固基本盤，用抗中牌改變對綠不利的地方選舉，提前操作2026。



李銘義表示，那到底動員群眾運動對立法權是否公平，就要審視未來行政、立法是否會僵持下去。但賴清德有230天不進議會紀錄，當時市議會能做哪些意見表達、哪些事情嗎？當立法權審預算、法案都不能行使，變成行政權一權獨大的時候，那對台灣來說也是不完整的民主，甚至說就是獨裁式的民主。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府“研考會主委”。



為何賴清德剛上任就不惜走朝野對抗局勢呢？



李銘義表示，可以參考賴清德在台南市長任內230天不進市議會的例子，可見只要賴認定是核心價值，賴就會去做。也可觀察，從“立院”內有“立委”與“立委”之間的衝突場面，到號召群眾前往“立院”場外聲援，賴都是採正向支持。“立院”內不管是不是民進黨提的法案，一個案子要表決8次，因為要重複表決，一條至少一個小時，民進黨“立院”黨團用的是拖延戰術。場外則是用民主價值的大帽子來包裝反黑箱、反擴權，但群眾真的搞得清楚細節嗎？上台發言也都是誰反誰，誰罵誰，批誰是中共同路人等等。



李銘義表示，上述情況背後有什麼意涵呢，就是清楚告訴在野的國民黨、民眾黨，未來的選戰一定是激烈衝突的，不管要“文鬥”，也就是在“立院”打架，民進黨的綠委不容小覷；還是說“武嚇”，要號召群眾運動包圍“立法院”，民進黨這邊也有辦法動員得出人來。從賴清德當選再到就職之後，就開打了2026的選戰！