桃園新住民齊聚提前慶端午　張善政大飽口福

張善政28日和新住民提前歡度端午節。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月29日電（記者 盧誠輝）桃園市外籍配偶協會28日舉辦“粽愛飄香慶端午暨關懷新住民多元文化活動”，中國國民黨桃園市長張善政應邀出席，新住民朋友特別準備了各國不同風味的粽子及點心，讓張善政大飽口福，張表示會和民間團體持續合作，共同努力將新住民朋友照顧得更好，打造桃園成為新住民朋友最喜歡的城市。



“粽愛飄香慶端午暨關懷新住民多元文化活動”今日在桃園市龍潭區台灣客家茶文化館舉行，包括張善政、國民黨桃園市議員楊朝偉和舒翠玲、市府婦幼局長杜慈容、客家局長范姜泰基、龍潭區長黃世琪、桃園市榮民服務處長鄭源敏、桃園市新住民服務協會理事長唐春艷、福爾摩沙股份有限公司董事長周文裕等人均一同出席活動。



張善政一到場便被新住民朋友戴上大禮帽，張也欣然接受，開心致詞表示，桃園市新住民人口數近7萬人，高居全台第二，為此市府致力推動新住民政策，提供印尼語、泰語等多語服務，並於婦幼發展局設新住民事務科，持續強化新住民照顧及服務功能。



桃園市婦幼發展局表示，市府重視新住民各項生活協助，提出“放心居桃”政策，除了在市府3樓設置通譯服務櫃台，安排越南、印尼語通譯駐點提供服務；今年更成立南區新住民家庭服務中心擴增服務據點，並於生活適應班增加“新住民輔導員”，由通譯人員陪伴剛抵台的新住民朋友適應新生活，盼透過各式政策打造新住民友善城市。