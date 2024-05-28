“國會”改革法案三讀通過“監院”：無法接受

“立法院”三讀通過“國會”改革法案，“監察院”發表聲明表示違反權力分立。（照:“監察院”網站） 中評社台北5月28日電／“立法院”會今天三讀修正通過“國會”改革法案。“監察院”指出，依“憲法”規定，調查及調閱權等監察職權，仍專屬“監察院”行使，“立法院”表決通過修正“立法院”職權行使法部分條文，涉違反權力分立，“監察院”無法接受，各界也應審慎嚴肅以對。



“立法院”會三讀修正通過“立法院”職權行使法部分條文，在行使調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經“立法院”會決議，處最高新台幣10萬元罰鍰。



“監察院”晚間發表聲明指出，“立法院”推動“國會”改革並強化“國會”自律規範，希望能成為民眾期待權責相符的“國會”，由於事涉“立法院”職權，各界本應尊重。但表決通過的“立法院”職權行使法部分條文，未能繫諸於“憲法”與大法官歷次解釋劃定並允許的框架，程序也未臻完備，已涉違反權力分立。



“監察院”表示，目前政府是五權憲政體制，有別於“國外”三權分立，五院依“憲法”各司職權，未來是否朝三權分立發展，“監察院”都予以尊重，但未“修憲”前，各院仍應尊重五權憲政體制，“立法院”調查權與“國外”三權分立的“國會”調查權，顯然不同。



“監察院”指出，“監察院”雖已非民意機關，但彈劾、糾舉、糾正及依“憲法”第95條、第96條規定的調查及調閱權等監察職權，仍專屬“監察院”行使，“司法院”釋字第325號等解釋意旨，足資參照。

