柯建銘：號召群眾陪藍白委跑攤　問為何賣台

民進黨團總召柯建銘偕綠委接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）“立法院”28日下午5點三讀通過《“立法院”職權行使法修正案》等“國會”改革五法。民進黨“立委”持續發言痛罵藍白，“立院”黨團總召柯建銘更宣布將進行“釋憲”的延長賽，並號召群眾如影隨形陪藍白委跑攤、詰問為何賣台？中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁痛批柯恫嚇藍白委，更揭露“行政院長”卓榮泰竟干涉立法，想阻撓三讀通過。



國民黨“立法院長”韓國瑜宣布三讀通過“國會”改革五法，綠委繼續輪流在台上繼續痛罵。柯建銘偕數名綠委到議場前受訪，柯建銘表示，民進黨沉痛指控“立法院長”韓國瑜、民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲賣台，急於幫大陸顛覆台灣，未來抗中保台的法案都會被藍白擋住，破壞台灣財政、麻痺台灣人，台灣明天會更險峻、面臨滅亡，所幸民意的瘋狗浪起來了。



柯建銘宣布，會持續提出“釋憲”，有賴“憲法”法庭、大法官，相關程序民進黨都會遵守，也會尊重“行政院”，還有“總統”的簽署公告，藍白就是毀憲亂政。此時有媒體詢問，柯建銘為何要在“行政院長”室抽菸？柯建銘回嗆，妳是TVBS記者吧？打給我10幾通了，就知道妳會問，妳為何不看黃國昌也有抽菸、更違法占領主席台？



傅崐萁表示，經過4天4夜不斷電、餐風露宿，“國會”聽證調查權終於三讀通過，未來貪官汙吏及弊案都將無所遁形，藍白也將成立特偵組，全面查弊，讓陽光照進台灣，當然52名藍委也受到人身安全的風險，我們飽受恐嚇威脅，務必做好被攻擊的準備。



對於“監察院”質疑“立法院”違法，傅崐萁也提到，“監察院”早該廢除了，不倫不類，只會辦藍不辦綠，讓軍購、疫苗、雞蛋弊案叢生，“中華民國”應該三權分立，遺憾的是賴清德迄今也沒與在野黨任何談話。

