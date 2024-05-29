楊于勝語中評：解放軍速度極快 封鎖台灣？

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）大陸解放軍23日、24日展開“聯合利劍－2024A”環台軍演。台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，解放軍此次軍演對台灣是很大的警訊，因解放軍“即時的由演轉戰”速度極快，宣布軍演後1小時，船艦載台便就部署位置，將讓台軍未來24小時都得繃緊神經，隨時準備應對。



楊于勝說，從2022年、2023年到此次環台軍演，大陸軍演應對速度變快，著重“區域拒止”，要讓外軍無法及時介入，而台軍的行動自由已被壓制，很可能連24海浬鄰接區都被突破，後續還得觀察大陸會否以軍演施行封鎖台灣的動作，因此次大陸海警船已在東部海域、台海、金廈水域執法了。



解放軍東部戰區23日、24日在台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊舉行“聯合利劍－2024A”演習，陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力都投入這場環台軍演。



楊于勝為淡江大學戰略研究所碩士，曾服役22年，備役海軍上校退伍，曾於夏威夷亞太安全研究中心進修區域安全合作；兩度赴美接艦，2013年退役，現為防務觀展評論與防務雜誌資深撰稿。



楊于勝接受中評社訪問表示，解放軍此次環台軍演，或許可從一個“戰備抽測”性質檢視，驗證“區域拒止”作戰下抗擊外軍，及新質戰力的聯戰效能，而後者也就是高尖端科技的能力，包括殲20、無人機的作戰等，是傳統火炮飛彈以外的項目。

