改革五法三讀　藍送暖韓國瑜、綠狂飆罵

“立法院長”韓國瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）“立法院”28日下午5點三讀通過《“立法院”職權行使法修正案》等“國會”改革五法，中國國民黨與民進黨“立委”爭相登記發言，藍委感謝“立法院長”韓國瑜的辛勞，讓陽光照進“國會”，並齊聲鼓掌喊辛苦了。綠委則瘋狂飆罵韓是歷史罪人，並不停嘲諷韓，韓則不為所動。



韓國瑜宣布三讀通過“國會”改革五法，但尚有刑法修正草案、組織法、正副“總統”的記名投票等法案，以及地方制度法、再生醫療法等還要審議，力拚今日三讀通過。對於“國會”五法，綠營醞釀提出覆議、聲請大法官“釋憲”來打延長賽。



下午先是綠委吳思瑤、吳秉叡、黃捷、柯建銘、陳秀寶、林淑芬等人輪流上台發言，痛罵藍白委毀憲亂政，柯建銘更痛批韓國瑜是歷史罪人，藍白都是幫大陸的賣台集團。



輪到藍委翁曉玲上台發言說“我們做到了！”時，全場藍委鼓掌，翁曉玲是法學學者出身，也是此次“國會”改革五法主要研究推動者之一。但此刻台下綠委瘋狂批評，翁曉玲是最沒資格上台發言。



接著換藍委王鴻薇上台，幫翁曉玲扳回一城回嗆綠委，王鴻薇說，民進黨造謠說謊、打人、偷卡、挾持韓國瑜，要搞清楚，民進黨新潮流創流大老林濁水都同意“國會”改革，說等了31年終於完成，反問民進黨怎麼去面對狗屁倒灶的弊案？民進黨在怕什麼？



台下綠委也大罵王鴻薇說“妳不要笑死人了！”綠委王世堅也大聲疾呼“妳胡說八道！”



晚間6點55分，韓國瑜宣布暫時休息，大家去吃晚餐吧，晚間7點半繼續審議剩下的法案。此刻藍委全場鼓掌送暖韓國瑜說“謝謝韓院長、韓院長辛苦了！”並由藍委張嘉郡、許宇甄護送韓出場。綠委仍不停在台下嘲諷說，韓國瑜別鬧了，快走，綠委王美惠拉大嗓門嗆“韓國瑜別回來了啦！”



另一方面，民眾黨“立委”則未登記發言。截至晚間6點45分，場外主辦單位經濟民主連合喊現場已達1萬5000人，持續增加中。