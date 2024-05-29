郭台銘前副手賴佩霞　低調現身新竹陽明交大

賴佩霞28日低調現身新竹陽明交大。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月29日電（記者 盧誠輝）新竹陽明交通大學28日頒發名譽博士學位給日本可再生能源公司RENOVA Inc.名譽董事長千本倖生，鴻海創辦人郭台銘2024大選副手賴佩霞也低調現身，大選後久未露面的她，雖然人就坐在千本倖生夫婦旁邊，但顯得相當低調，全程不發一語。



新竹陽明交大28日頒發名譽博士學位給千本倖生，包括賴佩霞、和碩聯合科技股份有跟公司資深副總經理暨技術長徐衍珍、中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪、禾薪科技股份有限公司董事長謝志鴻、陽明交大校長林奇宏資訊學院院長陳志成等人都到場出席。



有趣的是，擁有廣州暨南大學法學博士學位的賴佩霞，不但具有作家和心靈講師等身分，過去也曾以兼任助理教授的身分在新竹陽明交大資訊工程學院開設“科技人的領導力與培養”課程，且一開就是3年，校方表示學生反應相當熱烈，但這次賴佩霞卻是以“中華好好說話學會”理事長的身分出席典禮。



此次獲頒新竹陽明交大名譽博士學位的千本倖生，在日本電信行業擁有超過30年的經驗，1966年進入全日本最大的電信公司NTT服務。1984年，千本倖生離開服務18年之久的電信公司，共同創辦日本第一家私人電信公司DDI，1993年，已合併成為KDDI的該公司成功上市，現今已成為市值850億美元、市場占有率在日本第二大的電信公司。



新竹陽明交大表示，千本倖生不僅在電信行業貢獻卓越，平時對教育和社會公益相當熱心，日前還曾捐款幫助該校一名因入學前發生意外的資工系劉同學及一家人度過艱難時刻。劉同學的家屬除到場觀禮外，也與劉同學共同錄製一段影片感謝千本倖生的幫忙，劉父並獻花給千本倖生，感面溫馨感人。