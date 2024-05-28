“國會”改革五法三讀　綠側翼要發起罷免運動

青鳥行動號召民眾罷免白委。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月28日電（記者 張穎齊）“立法院”28日續審“國會”改革五大法案三讀通過，尚有部分條文繼續審理。民進黨與側翼鼓動群眾包圍“立院”，稱為“青鳥行動”，主辦單位經濟民主連合截至晚間9點25分，喊現場破7萬人，不過今日人潮比24日落差頗大，實際人數仍待警方進一步精準統計。此外，親綠民團也在現場設攤，發起罷免藍白委的活動，並號召群眾將藍白委的“國會”辦公室、服務處電話打爆。



中國國民黨“立法院長”韓國瑜下午5點宣布“立院”職權行使法三讀通過，尚有《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》，以及地方制度法、村里長縣市議員加薪、還有重要民生法案再生醫療法等拚三讀。



抗議現場，有許多獨立樂團輪番上陣表演，不時狂喊反藍白、反白爛、下架韓國瑜、國民黨“立院”黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌、抗中保台等語。台下青年也附和鼓譟。



現場還有設置攤位，供民眾拿貼紙去下架52名藍委、8名白委中，最想要罷免的“立委”，藍委中由徐巧芯最高票、白委則是黃國昌，徐、黃2人被群眾的貼紙貼到完全快看不到圖像及名字，與其他“立委”的票數相差懸殊。更將藍白委的“立院”辦公室、地方服務處電話用板子公告出來，號召群眾打爆電話。



“立法院”改革五法”修正案涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》等五部法規。實際內容包括“總統”“國情報告”常態化、制定藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。