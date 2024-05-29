陸配巧手做家鄉味　傳授閨女包台州粽莫忘根

嫁來台灣已27年的陸配，親手傳承女兒台州粽家鄉味。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月29日電（記者 盧誠輝）桃園市28日舉辦“粽愛飄香慶端午暨關懷新住民多元文化活動”，現場設有來自大陸雲南、台州、舟山和福州的攤位，幾位嫁來台灣都已超過20幾年的陸配拿出絕活，巧手製作各式不同風味的肉粽和點心分享家鄉味。其中嫁來台灣已27年的李女士，更帶著亭亭玉立的女兒現身，格外引人矚目。



李女士告訴中評社，她來自浙江台州，嫁來台灣已27年，女兒4歲時就經常帶她回到台州娘家，光是去年就回去了2趟，主要目的就是希望女兒不要忘根，讓女兒多看多瞭解從小孕育母親長大的故鄉，順便也讓女兒多品嚐家鄉各式小吃的美味，後來更指導女兒如何做出道地的台州粽。



李女士指出，台州粽的用料極為簡單，衹有糯米和紅棗，小時候因生活艱困，所以很早就學會各種點心與料理，尤其是對沾糖粉的台州粽更是讓她念念不忘。為了保留家鄉味，李女士在女兒長大後，也親手傳承台州粽的做法給女兒。女兒在旁笑說“包得很醜”，李女士則鼓勵說“味道一樣就可以了”，看得出母女的好感情。



除了台州粽的美味，還有來自舟山的糖醋鯖魚、青餅和鹼粽，也都是舟山的道地美食。另外，福州攤位則有肉燕、鍋邊糊和花生粽，其中肉燕的外觀雖有點類似台灣的扁食，但肉燕連皮都是用肉磨成的，吃起來較結實，和扁食的口味大不相同。雲南攤位則有道地特色小吃豌豆粉和甜酒釀。



舉辦該活動的桃園市外籍配偶協會理事長、國民黨桃園市議員楊朝偉表示，協會已成立十幾年，每年端午節都會舉辦新住民美食文化分享會，希望能讓住在桃園的新住民都可以藉此交流情感並一解鄉愁，也讓新住民的美食與文化都可以在台灣繼續傳承下去。

