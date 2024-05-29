中評關注：綠有四招可爭取翻案　能成功？

國民黨團總召傅崐萁用柯建銘的招斷了民進黨翻盤其中一條路。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月29日電（記者 張嘉文）在內外都給予極大壓力下，“立法院”28日傍晚三讀通過中國國民黨和民眾黨合推的“國會”改革法案，少數執政的民進黨擋不住，後續有四條路尚有翻盤機會，一是民進黨團提復議；二是“行政院”覆議；三為聲請“釋憲”；四則是訴諸公投。



特別的是，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁在法案三讀通過後，隨即提了復議，將唯一一次的復議權用掉，接著再由藍白一同反對自己的復議，表決後不通過，出現了自己提復議但自己反對的特殊狀況，也讓復議權無法再使用。



藍軍這等於是先斷了民進黨翻盤四條路的其中一條，而這招正是民進黨團總召柯建銘過去八年在“立法院”常用的招式。由此也可看出，在這次“國會”改革法案審查過程中，藍營是有備而來，屢屢端出柯建銘的招式來打敗柯建銘，就如他們在議場內高舉的標語“用你的魔法打敗你”一樣，藍營戰術和過往相比靈活甚多，確實讓外界眼睛一亮。



但這僅是斷了其中一條路，接下來朝野政黨針對“國會”改革法案的較量，被形容是進入延長賽。眼下民進黨已明確喊出將聲 請“釋憲”，或者用“行政院”覆議等反制手段。



其中，藉由聲請“釋憲”來退回法案的成功率，是目前相對比較高的一種方式，尤其現在大法官都是由蔡英文任命，但有個最大變數是，大法官15人中，有7人任期到今年10月底屆滿，若在野黨阻擋賴清德提名的7名大法官人事同意權案，那就只剩下8名大法官。



但大法官如要開會討論是否“合憲”，需有2／3大法官出席，經1／2同意，所以8位大法官會連召開會議的門檻都不到，除非大法官火速審查此案，將此案列為優先法案，在10月底前宣布“違憲”與否，這條路才走得通。否則如照過往“釋憲”曠日廢時的流程，對綠營來說不僅緩不濟急，還可能陷入大法官會議根本無法召開的窘境。