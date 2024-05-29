綠委諷徐榛蔚不挺藐視罪　與傅崐萁互罵人渣

綠委沈發惠。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）“立法院”28日傍晚三讀通過“國會”改革五法，由於尚有其他條文法規還需審議，民進黨“立委”持續上台發言杯葛。綠委沈發惠發言酸，中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁的老婆、國民黨花蓮縣長徐榛蔚都不挺藐視議會罪，要傅跟老婆好好溝通。傅此時與沈槓起來，互罵對方人渣，引爆口角衝突。



沈發惠發言提及，針對這五法中的藐視“國會”罪，在一定的條件下就會把人民抓進去關，他要先說一件事，就是28日下午花蓮縣議會在質詢，議會看到藐視“國會”罪很好，要提案單行法規的藐視議會罪，結果傅崐萁的老婆徐榛蔚反對，徐榛蔚還說這不合理。



沈發惠嘲諷，請傅崐萁回家好好跟老婆溝通一下，自己回家跟老婆講，他已當民代27年，他衹有上屆當“立委”時民進黨是多數黨，其他任期都是少數黨。



傅崐萁聽到沈發惠提到徐榛蔚，相當不悅，回罵人渣。此時台上的沈發惠與民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤用麥克風反罵“傅崐萁你才是人渣！”沈發惠繼續批，傅崐萁居然敢罵他人渣，是典型的惱羞成怒、丟臉，國民黨沒有中心思想、不會質詢、沒頭腦。場面一度火爆。



國民黨“立法院長”韓國瑜見藍綠兩黨又吵成一團，表示請各位尊重“立委”發言。隨後藍委陳玉珍、綠委王定宇仍持續吵架，接著繼續議事。



“立法院”改革五法”修正案涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》等五部法規。實際內容包括“總統”“國情報告”常態化、制定藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。