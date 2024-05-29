翁曉玲：柯建銘要打“釋憲”延長賽　沒影響

國民黨“立委”翁曉玲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）“立法院”28日續審“國會”改革五大法案三讀通過，民進黨“立院”黨團總召柯建銘發起“行政院”覆議、“釋憲”延長賽。此次改革五法主要推動者之一、中國國民黨“立委”翁曉玲向中評社表示，尊重綠委行使這些職權，但其實不影響，五法照常上路，倘若賴清德要繼續用群眾動員方式施壓在野黨“立委”，那將來4年只會是跛腳政府，一事無成。



德國慕尼黑大學法學博士出身的翁曉玲在“立院”接受中評社訪問表示，民進黨要打延長賽，當然他們的權利，因過了4分之1的“立委”申請“釋憲”，就能打“憲法”訴訟，不過國民黨會有準備，國民黨參考“國外”制度、且合乎“憲法”精神，最後就看大法官怎解釋。



翁曉玲說，“國會”改革五法當然照樣上路，依法由賴清德在10天內要公告，公告後上路，不受延長賽、“釋憲”影響。另外，其實大法官曾有過2套解釋，都對“立院”實行調查權給予肯定。反而是死刑這個議題，大法官的“釋憲”態度才是存疑。



至於柯建銘還提“合憲”前，賴清德都不會到“立院”進行“國情報告”。翁曉玲則說，即便“立院”職權行使法沒通過，只要“立委”達到一定的連署門檻，本來就可邀請賴清德來“立院”“國情報告”，一樣不受影響。



記者問，賴清德肯定“立院”外動員的“青鳥行動”，柯建銘更號召群眾如影隨形跟著藍白委來施壓。翁曉玲說，賴清德執政下的台灣，未來4年肯定烽火連天，民進黨與賴清德要動員群眾，來給“立委”們壓力，那絕對不利於朝野協商，“立院”還有預算審查權並監督行政機關施政，若要與“立院”搞不好的關係，那賴清德就會試跛腳政府，什麼事都做不成。



翁曉玲更批，綠委將“國會”改革五法也能扯到與大陸有關係，有智慧的老百姓都聽不下去，荒謬又可笑，且這次“國會”改革五法中，有些都是民進黨以前曾提過的條文和意見，但居然有綠委自己都搞不清楚，甚至有位綠委，對於民進黨曾提過的“國會”聽證調查權中，說謊者是否按次連續處罰，不懂到還要來問她。

