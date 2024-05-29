刑法藐視“國會”罪三讀通過　藍委歡呼

“立法院長”韓國瑜宣布刑法藐視“國會”罪三讀通過。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）“立法院”28日下午5點三讀通過《“立法院”職權行使法修正案》等“國會”改革五法，晚間11點三讀通過《刑法》刑事處罰，公務員於“立法院”聽證或受質詢時，就其所知之重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。藍委歡呼、綠委持續發言痛罵。其餘《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》另定期處理。



“立法院”改革五法”修正案涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》等五部法規。實際內容包括“總統”“國情報告”常態化、制定藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。



中國國民黨“立法院長”韓國瑜晚間11點宣布，刑法增訂的第141條之一藐視“國會”罪刑事處罰，三讀通過。此刻全場藍委高舉紅色的火鶴花，象徵“國會”改革、浴火重生，高喊“‘國會’改革、‘國會’重生！”



全場綠委則痛罵“釋憲”挺人民”、“假改革真擴權”、“台灣民眾黨是小藍！”反對三讀，狂批惡法。



隨後，綠委10人、藍委8人，總計18人登記輪流發言，1人2分鐘、共36分鐘。發言後預計結束28日的院會，其餘《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》另定期處理。