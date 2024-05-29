三讀“國會”改革法案　府：非社會共同期待

針對立法院會三讀通過國會改革相關法案，府發言人郭雅慧在臉書發出府的聲明。(照:府發言人臉書) 中評社台北5月29日電／針對“立法院”昨天三讀通過《“立法院”職權行使法》及《刑法》等修正草案，“總統府”發言人郭雅慧昨深夜表示，在此社會高度疑慮及議論當中，“立法院”仍三讀通過法案修正，相信並非台灣社會的共同期待。



郭雅慧表示，“行政院”預備研擬依照“憲法”規定提出覆議，以及“立法院”民進黨團宣布聲請“釋憲”，期盼透過“憲法”規定的程序，妥善解決修法過程所造成的社會疑慮，“總統府”皆予以尊重，並將在收到“立法院”咨文及“行政院”呈後，審慎因應、依法處理。



“立法院”會28日三讀修正通過“立法院”職權行使法部分條文，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答覆、拒絕提供資料等，或有其他藐視“國會”行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。



“總統府”發言人郭雅慧昨天深夜表示，在此社會高度疑慮及議論當中，“立法院”仍三讀通過法案修正，相信並非台灣社會的共同期待。



郭雅慧指出，至於“行政院”預備研擬依照“憲法”規定提出覆議，以及“立法院”民進黨團宣布聲請“釋憲”，期盼透過“憲法”規定的程序，妥善解決修法過程所造成的社會疑慮，“總統府”皆予以尊重，並將在收到“立法院”咨文及“行政院”呈後，審慎因應、依法處理。



郭雅慧表示，“國會”是民主的象徵，應當與人民站在一起，共同守護民主的價值。而“總統”更是民主憲政的守護者，因此賴清德期盼，民意關注的重大爭議性法案，朝野於三讀後仍有持續對話調節的可能性，以呼應國人民意訴求。